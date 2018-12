Momentul in care parul castigatoarei Miss Africa 2018 ia foc pe scena - VIDEO

Miss Congo, Dorcas Kasinde, a câştigat competiţia frumuseţilor de pe continentul african. Însă un alt moment a fost cel are a stânit interes pe reţelele de socializare. Un clip care s-a viralizat surprinde momentul în care Dorcas Kasinde este anunţată câştigătoare şi o imbrăţisează graţios pe rivala ei, Miss Nigeria, relatează People.

The moment Miss Congo's wig caught fire shortly after she won the #MissAfrica2018 beauty pageant which held in Calabar, Cross Rivers state yesterday December 27th. pic.twitter.com/SgtctV73Zg