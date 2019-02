Momentul in care un tren explodeaza in gara din Cairo. Sunt 25 de morti - FOTO/VIDEO

Imaginile arată exact momentul impactului trenului cu bariera de oţel, urmat de o explozie puternică, scrie Daily Mail.

Numeroase alte poze şi filmuleţe postate pe reţelele sociale au arătat un nor dens de fum negru ridicându-se deasupra gării. În alte imagini se vede un peron în flăcări şi persoane grăbindu-se să vină în ajutorul victimelor.

#BREAKING: 10 people have been killed and 22 injured in a fire at Cairo's main railway station, official says https://t.co/CgZbBrIGkq pic.twitter.com/t8yAfwJCHw