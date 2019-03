Neymar este accidentat de o luna si continua sa se recupereze pentru a incerca sa fie pe teren la sferturile UEFA Champions League, daca Paris Saint-Germain ajunge acolo. Vineri seara insa, Neymar a pus stop recuperarii si a mers la Carnavalul de la Rio.

La carnavalul considerat de multi cel mai mare din lume, Neymar s-a distrat alaturi de Rafael Porto, cunoscuta in Brazilia dupa ce a participat la show-ul The Voice din aceasta tara. Culmea, la carnaval s-a aflat si fosta iubita a lui Neymar, Bruma Marquezine, insa cei doi nu au fost vazuti impreuna.

Neymar si Rafaela Porto au petrecut si la petrecerea de ziua jucatorului de la PSG din februarie. Rafaela, 19 ani, este foarte activa si pe Instagram si YouTube, acolo unde posteaza cover-uri unor melodii cunoscute si strange mii de vizualizari.

