Ninsorile abundente le dau tot mai multe batai de cap austriecilor. Localitati intregi au fost rupte de restul lumii. Oamenii nu pot merge la munca, iar scolile au fost inchise - VIDEO

Stratul imens de zapada asternut pe Alpii Austrieci si pe casele localnicilor au format un peisaj minunat. Cu toate acestea, situatia in tara nu e chiar atat de buna. De zile intregi, sute de oamenii sunt blocati in case si nu mai pot ajunge la munca. Scolile sunt inchise, iar stocurile de mancare din magazine sunt limitate. In cazul unor probleme medicale, nu este clar daca ambulantele vor putea ajunge la destinatie.

La moment nu-i chiar bine. Vantul sufla puternic din nou, iar situatia e rea. Noi curatam zapada deja de trei zile.

Daca in medie, in luna ianuarie zona este acoperita de un strat de zapada de 57 de centimetri, doar in primele zece zile ale lunii s-au asternut deja 129 de centimetri.

Masinile sunt pur si simplu ingropate in nameti. Pentru a fi readuse la lumina zilei, se depune o munca munca grea si sunt necesare utilaje speciale.

Oamenii formeaza echipe si trec de la o casa la alta ca sa dea jos zapada de pe acoperisuri. De multe ori, e nevoie de macarale. In unele hoteluri din tara nu mai pot ajunge turisti, iar cei deja cazati acolo, nu au cum sa mearga la casele lor.

Autoritatile austrice monitorizeaza atent situatia din fiecare localitate si incearca sa intervina cand este posibil. Iarna grea pune in situatii dificile si animalele salbatice. Este si cazul acestei capre de munte, care a fost zarita langa sine de angajatii cailor ferate, in timp ce curatau o linie de tren. Acestia au claxonat, insa nu au reusit sa o puna pe fuga, astfel ca animalul a fost ingropat de zapada aruncata.

Doi barbati au coborat atunci cu lopetile, si au indepartat cu grija nametii din jurul animalului. Odata eliberata, capra s-a indepartat topaind prin zapada inalta.