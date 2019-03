Fiica fostului presedinte al Kazahstanului, numita in functia de presedinte al Senatului

Candidatura Darigei Nazarbaeva a fost propusa de actualul presedinte al Kazahstanului si votata de 44 de deputati.

“În primul rând, vreau să-mi exprim recunoştinţa pentru încrederea pe care mi-aţi arătat-o si înţeleg profund rolul Parlamentului în viaţa politică şi publică a ţării, mai ales in acest moment de cotitură din istoria noastră şi protejarea segmentelor sociale vulnerabile ale societăţii. Strategia de dezvoltare a ţării, susţinerea legislativă a sarcinilor stabilite vizează în primul rând îmbunătăţirea vieţii oamenilor, consolidarea şi prosperarea Kazahstanului. Voi depune toate cunoştinţele şi abilităţile mele pentru a atinge scopurile şi obiectivele mentionate mai sus"- a declarat purtătorul de cuvânt al Senatului.

Actualul Preşedinte al Kazahstanului a felicitat-o pe Dariga Nazarbaeva pentru noua sa funcţie:

"Va felicitam pentru noua functie. Nu există nicio îndoială că munca dumneavoastră va fi fructuoasă, va suntem foarte recunoscatori", a spus Kasim-Jomart Tokaev.

El a mulţumit, de asemenea deputaţilor pentru munca lor comună, menţionând că activitatea Parlamentului a fost eficienta:

"Vă mulţumesc pentru munca depusă şi pentru succesul comun obţinut: am lucrat în aceeaşi echipă timp de cinci ani, am devenit colegi si am lucrat bine. In fiecare an au fost adoptate 80 de legi, deci putem spune că munca noastră a fost eficientă", a spus seful statului.

Dariga Nazarbaeva s-a născut la 7 mai 1963 în oraşul Temirtau, regiunea Karaganda. A studiat la Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Moscova şi la Universitatea de Stat din Kazahstan. Este doctor în stiinţe politice si candidatul stiinţelor istorice.

Şi-a început cariera in calitate de vicepreşedinte al Fundaţiei Charity pentru Copii Bobek, apoi a lucrat ca vicepreşedinte al corporaţiei republicane "Televiziunea şi Radio din Kazahstan", precum şi director. Iar mai târziu a devenit preşedinte al agenţiei Khabar.

In ianuarie 2012, a devenit deputat şi a condus comitetul Majilis pentru dezvoltare socială şi culturală. La 3 aprilie 2014, a fost aleasa în unanim ca vicepreşedinte al Majilis şi şef al fracţiunii parlamentare al partidului Nur Otan.

Începând din septembrie 2015, a fost vicepremier al Kazahstanului.

La 13 septembrie 2016, Dariga Nazarbaeva a devenit membru al Parlamentului.

Kasim-Jomart Tokaev care a preluat funcţia de preşedinte, a fost preşedintele Parlamentului din 2007 până în 2011 si din 2013 până în prezent.

SURSA: informburo.kz