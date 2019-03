O adolescenta din Bacau, Romania si-a injunghiat mama. Dupa incident, fata a fugit de acasa

Copila a lovit-o cu un cuţit pe cea care i-a dat viaţă, când femeia a încercat să intervină într-o ceartă izbucnită între fată şi fratele ei mai mic, de 8 ani.

Mama s-a prăbuşit fără suflare în curte. Tatăl copiilor a rămas încremenit când s-a întors de la muncă şi a văzut ce s-a întâmplat. Fiul lui i-a povestit că începuse să se certe cu sora lui, iar mama lor a încercat să intervină. În acel moment, fata a pus mâna pe cuţit.

Vecină: “A văzut-o acolo jos. M-a întrebat dacă am văzut-o pe fata mare şi am zis că nu am văzut fetiţa. L-am întrebat ce s-a întâmplat şi mi-a spus că s-a luat la ceartă cu maică-sa. Au venit poliţia şi ambulanţa.”





Imediat după incident, copila a fugit de acasă. A fost găsită mai târziu într-o stână abandonată. Vecinii sunt şocaţi şi spun că nu au auzit până acum certuri între membrii familiei.

Vecin: “Nu au fost plângeri că s-au certat în familie. Mama vorbea că are o fată extraordinar de bună şi o ajuta în casă la tot ce e necesar. E un şoc maxim.”





Fata este unul dintre cei mai cuminţi copii din clasa ei şi nimeni nu s-ar fi gândit că poate face un asemenea gest. Psihologii atrag însă atenţia că aparenţele pot fi înşelătoare.

Lorena Elena Bolfă - psiholog clinician: ”Violenţa în famile îmbracă alte forme. În spatele uşilor toată lumea comunitatea crede că e o familie care nu are probleme. Copiii împrumută din comportamentul părinţilor şi acolo undeva în spate exista o anumită agresivitate ori de la mamă, ori de la tata.”





Ancheta este acum în plină desfăşurare şi fata a fost audiată de procurorul de caz în prezenţa unui asistent social.

Cristinel Ciocântă, şef secţia penală parchetul de pe lângă tribunalul Bacău: “Se fac cercetări pentru infracţiunea de omor raportată la violenţă în familie şi suspect este un minor.”





Tatăl este sfâşiat de durere. Nu poate înţelege cum fetiţa lui a fost capabilă de un asemenea gest, iar acum se pregăteşte să-şi conducă soţia pe ultimul drum.