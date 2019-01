O adolescenta din Romania a nascut dupa indicatiile medicilor, prin telefon. De ce nu a ajuns ambulanta

Drumul troienit a făcut imposibil accesul ambulanţelor, aşa că a fost trimisă o şenilată care a urcat cu greu pe poteca abruptă. Numai că până să ajungă, tânăra a născut acasă o fetiţă perfect sănătoasă pe nume Ioana.

Marian Badea, ISU Braşov: „Noi suntem aici, aici sunt ambulanţele. Trebuie să mergeam pe aici, pe coastă, pe deal, şi casa este undeva aici... Asta de aici, se vede acoperişul. În condiţiile astea, cam 45 de minute, o oră de mers.”

În acesta condiţii s-au chinuit salvatorii să ajungă la tânăra de 17 ani care locuieşte în cătunul Măguricea, situat pe un vârf de deal. Se afla la ora de mers pe jos din comună Moieciu şi nu există acces auto. Aşa că şase pompieri şi o asistentă medicală au pornit la pas pe poteca abruptă. Până şi utilajul cu şenile, proiectat special pentru astfel de intervenţii, a avut dificultăţi pe traseu.



Copilul nu a mai avut însă răbdare. Tânăra femeie a născut acasă, ajutată de o vecină care primea indicaţii prin telefon de la medicul dispeceratului SMURD. Apoi, la faţa locului a ajuns echipajul care le-a acordat îngrijiri.

Reporter: „De ce sunteţi pe jos şi nu sunteţi în şenilata?”

Georgiana Panaitache, asistentă SJ Ambulanta Braşov: „Este un traseu mai dificil şi am preferat să fie copilul în siguranţă.”

Reporter: „Ei încă mai lupta să coboare. adică aţi mers cu şenilata?”





Asistentă: „Am fost dar pe parcurs am coborât.”

Reporter: „Există oare vreun risc pentru copilaş pe vremea asta, pe ger?”

Asistentă: „Să sperăm că nu. Eu cred că este bine.”

Plt. mj. Claudiu Jitea, Secţia pompieri Predeal: „Am întâlnit tot felul de obstacole - copaci, stânci, pietre, bolovani. Am legat troliul de copaci, am ancorat, am reuşit să urcăm.”

Femeia a fost coborâtă cu şenilata la echipajul SMURD aflat la baza cătunului. Într-un final după aproape trei ore de intervenţii, tânăra mămica şi fetiţa au ajuns la maternitatea din Braşov, în perfectă stare de sănătate.

Rareş, tatăl fetiţei: „Azi dimineaţă era bine... Reporter: Nu s-a aşteptat? Tatăl fetiţei: Nu! Reporter: Ai avut emoţii? Tatăl fetiţei: Da, când am auzit mi s-au muiat picioarele.”

Întreaga operaţiune s-a desfăşurat pe întuneric, la -12 grade celsius.