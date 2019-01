O explozie puternica produsa la o brutarie din Paris s-a soldat in cu cel putin 20 de raniti, dintre care doi in stare grava - GALERIE FOTO/VIDEO

O explozie puternica produsa la o brutarie din Paris s-a soldat in acesta dimineata cu cel putin 20 de raniti, dintre care doi in stare grava. Parterul unei cladiri a fost spulberat in totalitate, iar cateva etaje au fost cuprinse de flacari. Se presupune ca deflagratia s-a produs din cauza unei acumulari de gaze.