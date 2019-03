O femeie de 54 de ani a dat nastere nepotului ei. Cum a fost posibil

În urma unei sarcini cu un final tragic, Laura Westrop a aflat, în 2014, că suferă de cancer cervical. În urma tratamentului, medicii i-au explicat femeii că nu mai poate rămâne însărcinată, scrie Daily Mail.

Astfel, mama sa, Vivien Morris, s-a oferit să devină mamă surogat pentru fiica sa. În urma naşterii prin cezariană, Vivien a devenit cea mai în vârstă mamă surogat din lume.

"Orice mamă ar fi procedat la fel ca mine pentru fiica sa. Nu mă gândesc deloc că sunt cea mai în vârstă mamă surogat. Am vrut doar să o ajut pe fiica mea", a declarat femeia.

Woman gives birth to her own GRANDCHILD as her daughter is unable to carry a baby https://t.co/i875hS9bZF pic.twitter.com/UkyYMelzRA