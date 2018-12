O ferma decorata cu peste un milion de luminite din statul american Pennsylvania a obtinut titlul de cea mai populara atractie de Craciun din Statele Unite - VIDEO

O ferma decorata cu peste un milion de luminite din statul american Pennsylvania a obtinut titlul de cea mai populara atractie de Craciun din Statele Unite. Amenajarea mosiei in ajunul sarbatorilor de iarna a inceput ca un hobby pentru proprietari acum mai bine de 60 de ani, iar in prezent destinatia atrage sute de vizitatori in fiecare zi.