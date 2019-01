O parada impresionanta, la care au participat sute de soldati cu tehnica militara, a avut loc la Sankt Petersburg. Rusii au marcat in felul acesta 75 de ani de la sfarsitul asediului asupra orasului numit atunci Leningrad - VIDEO

Mai bine de 2500 de soldati, unii dintre ei in uniforma de epoca, au defilat pe ninsoare si ger, la minus 18 grade Celsius in inima Sankt Petersburg-ului, al doilea oras ca marime din Rusia si fosta capitala imperiala. Au trecut prin fata fostului palat imperial, in prezent muzeul Ermitaj, blindate si sisteme de rachete moderne, dar si faimoasele T-34, tancurile sovietice din timpul celui de-al doilea razboi mondial.

„Si iata ca se apropie legendarul tanc T-34-85, proiectat in baza tancului de serie T-34.”

Blindatele au devenit important simbol al victoriei, dar si al suferintei poporului.

Aleksandr JURAVLIOV, COMANDANTUL REGIUNII DE VEST A ARMATEI RUSE: „Asediul Leningradului a fost o tragedie fara precedent pentru natiunea noastra. Ne-a lasat familiile si inimile zdrobite. Este una dintre cele mai tragice, dar si eroice pagini ale istoriei noastre, in letopisetul celui de-al doilea razboi mondial.”

Trupele germane au asediat orasul denumit pe atunci Leningrad, timp de mai bine de trei ani. Estimarile privind pierderile de vieti omenesti variaza, dar istoricii sunt de acord ca peste un milion de locuitori au murit din cauza foamei si a bombardamentelor de artilerie din timpul asediului.

Iurii ANTONOV, SUPRAVIETUITOR AL ASEDIULUI: „Nu exista familie in Leningrad, care nu ar fi suferit pierderi in asediu. Aici, in 1943, in timpul bombardamentelor, a murit tatal meu.”

O ceremonie de comemorare a avut loc si la cimitirul Piskarev de la Sankt-Petersburg, unde au fost inmormantate victimele asediului. La eveniment a luat parte si presedintele rus Vladimir Putin, care a depus flori la monumentul Patria Mama.

Leningradul s-a aflat in asediu timp de 872 de zile, timp in care in jur de sapte sute de mii de oameni au murit de foame, iar peste 330 de mii si-au pierdut viata in lupta.