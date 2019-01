O sonda spatiala chineza a ajuns pe partea indepartata a Lunii, emisfera care nu este niciodata indreptata spre Terra si unde nimeni nu a ajuns pana acum - VIDEO

Au rasunat aplauze la Centrul Aerospatial de Control de la Beijing dupa aterizarea sondei pe partea indepartata a Lunii. Administratia Spatiala Nationala din China a transmis ca aparatul a ajuns pe satelitul pamantului dupa ora zece dimineata, ora locala, intr-un bazin de la polul sud. Sonda, care cuprinde un modul si un vehicul pentru explorare, a fost lansata de chinezi pe 8 decembrie. Patru zile mai tarziu, Change 4 a intrat pe orbita Lunii.

Comunicarea dintre sonda si Pamant este posibila printr-un satelit, lansat in mai anul trecut. Misiunea va face observatii, va analiza solul si relieful, compozitia minerala si structura suprafetei.

Karl BERGQUIST, MEMBRU AL AGENTIEI SPATIALE DIN EUROPA:" Este foarte interesant faptul ca sonda Chang'e 4 va face lucruri pe care nimeni nu le-a facut inainte. Ea va trimite informatii, pentru ca inca nimeni nu a ajuns pe partea indepartata a Lunii. ''

Programe speciale realizate de sovietici si americani au reusit, in urma cu mai mult de jumatate de secol, sa fotografieze partea ascunsa a Lunii, dar nu au ajuns niciodata acolo.

Programul Change, botezat in cinstea unei zeite care, potrivit legendelor, traieste pe Luna, a inceput in 2007, si a lansat pana acum patru aparate catre satelitul natural al Pamantului. Obiectivul final al programului este desfasurarea unei misiuni de amploare cu echipaj. Unii experti spun ca aceasta va fi posibila tocmai in anul 2036.