O tornada dezlantuita ieri in Statele Unite a ucis cel putin 23 de oameni si a ranit peste 40 de persoane. O multime de locuinte au fost facute una cu pamantul, iar zeci de mii de oameni au ramas fara curent electric - VIDEO

Copaci rupti, stalpi doborati si case facute una cu pamantul. Sunt imaginile difuzate de televiziunile americane dupa ce o tornada, care s-a abatut ieri dupa-amiaza asupra sud-estului Statelor Unite, a distrus totul in cale.



Jay JONES, SHERIFUL COMITATULUI LEE, ALABAMA: "Daunele au fost semnificative. As spune chiar catastrofice, luand in considerare casele distruse pe care le-am vazut."

Serviciile meteorologice au anuntat, ca au fost mai multe tornade. Acestea au afectat statele Alabama si Georgia, Carolina de Sud si Florida.

"- Arata ca o zona de razboi. Stiam ca suntem loviti de o tornada. S-a intamplat atat de rapid. Fiind acasa, am fost nevoit sa fug si sa ma ascund in baie."

Autoritatile au transmis ca cel putin 23 de oameni au murit in urma tornadei, printre acestia fiind si copii. Peste 40 au fost raniti, iar mai multe persoane sunt date disparute. Bilantul victimelor este in continua crestere. Zeci de echipe de salvatori s-au deplasat in zonele afectate pentru a cauta supravietuitori printre ruine.