O tornada violenta a lovit statul Alabama din SUA. Sunt cel putin 14 morti - VIDEO

"Până acum, avem 14 morţi confirmate", a declarat Jay Jones, şeriful comitatului Lee, situat în estul statului Alabama, la graniţa cu Georgia.

Mai multe persoane au fost date dispărute, în timp ce altele au fost spitalizate, unele cu “răni foarte grave”, potrivit sursei citate.

Tornada a parcurs mai mulţi km şi a provocat distrugeri “catastrofale” pe o arie de 400 de metri de-a lungul traiectoriei sale.

Death toll from tornadoes in Lee County, Alabama, rises to at least 22, sheriff says. More than 40 people were taken to hospital. pic.twitter.com/kc8tG5WOxQ