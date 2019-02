O turista germana si doua fetite au murit in Egipt dupa prabusirea unei cladiri - VIDEO

Turista germană trecea prin faţa clădirii când aceasta s-a prăbuşit în jurul orei 18:00 locale. Ea a murit la spital ca urmare a rănilor, a declarat purtătorul de cuvânt al provinciei Luxor, Salah al-Mandouh, transmit France Presse şi DPA, conform Agerpres.

Şapte egipteni au fost de asemenea răniţi, a adăugat el.

Un german care mergea cu victima în acel moment a fost de asemenea rănit şi transportat la spital, potrivit unor surse medicale.

A German tourist and two children have been killed in a building collapse in the Egyptian tourist city of Luxor pic.twitter.com/dVyodXPrIY