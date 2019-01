Orasul din Italia, cu case la 1 euro, luat cu asalt. Ce a urmat dupa anuntul autoritatilor - VIDEO

Autorităţile din Sambuca au fost luate cu asalt de oameni din întreaga lume care îşi doresc să cumpere o locuinţă, după ce acestea au fost scoase la vânzare cu doar un euro, conform CNN.

Iniţiativa a avut ca scop repopularea acestei zone care a avut de suferit de pe urma migraţiei. Şi se pare că planul autorităţilor a reuşit.

Viceprimarul oraşului, Giuseppe Cacioppo a declarat că este foarte entuziasmat de interesul pe care oamenii l-au arătat iniţiativei lor.

“Sunt doar câteva zile şi deja sunt foarte stresat de toate mesajele pe care le-am primit. Acum oamenii au început să ma şi contacteze telefonic. Telefonul sună încontinuu. Au sunat din Euuropa, Spania, Rusia, Africa, Australia, SUA şi Emiratele Arabe”, a spus Giuseppe Cacioppo.

