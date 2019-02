Orasul italian Viareggio a imbracat straie de sarbatoare si va gazdui petreceri, pline de culoare, pana in luna martie. Acolo a inceput celebrul Carnaval de Satira, care l-a avut in prim plan, la deschidere, pe Donald Trump - VIDEO

Ca in fiecare an, la carnavalul din orasul italian Viareggio are loc parada carelor alegorice, unde sunt luate peste picior mai multe personaje politice. Una dintre "vedete" a fost Donald Trump, infatisat in chip de imparat roman, cu sabia impodobita de simboluri ce amintesc de pasiunea sa pentru Twitter.

„Acesta este un Trump amenintator, care priveste spre viitor foarte serios.”

Petrecerile pe strazi se vor da in fiecare week-end, pana in luna martie. Traditional, la carnaval sunt abordate probleme sociale. In acest an s-au afisat imagini ale unor femei emblematice pentru arta sau politica.

„Aceasta Frida inalta de 9 metri imi pare foarte eleganta, transmite un mesaj intens. Frida a devenit in ultimii ani o emblema a feminismului, a revolutiei femeilor din intreaga lume.”





Sute de mii de turisti vin in fiecare an la Viareggio ca sa ia parte la carnaval. Sunt cinci reprezentatii in total, dar pregatirile dureaza cateva luni.