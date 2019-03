Panica la bordul unui avion care zbura spre New York. 30 de persoane, ranite - VIDEO

Răniţii au fost transportaţi de la Aeroportul Internaţional John F. Kennedy spre spitale unde au fost trataţi în special pentru umflături, vânătăi şi tăieturi. Însă o însoţitoare de zbor a suferit o fractură la picior, potrivit unui responsabil aeroportuar, Steve Coleman, informează AFP, citat de Agerpres.

FDNY: up to 32 patients being treated at JFK. FAA: Turkish Airlines Flight 1, Boeing 777, landed safely at 5:35 p.m. after declaring aemergency and reporting that several passengers were injured when the aircraft encountered turbulence. @NY1 pic.twitter.com/q9QedSMQQc

— Van Tieu (@Van_Tieu) March 10, 2019

Boeingul 777, cu 326 de pasageri şi 21 de membri ai echipajului, zbura peste Oceanul Atlantic când a fost afectat de turbulenţe, a declarat Coleman. Activităţile aeroportului nu au fost perturbate din cauza acestui incident, a adăugat el.

Over 30 passengers treated at JFK after 'extreme air turbulence'



Turkish Airlines Boeing 777 from Istanbul landed with emergency services rushing to the scene to tend to the injured pic.twitter.com/RuJPpjWFbk

— Lilian Chan (@bestgug) March 10, 2019

Turkish Airlines nu a comentat imediat incidentul.

Mai înainte în aceeaşi zi, un avion al companiei canadiene Air Transat a trebuit să facă o aterizare de urgenţă pe aeroportul din Newark în Statele Unite din cauza unor „indicii de fum”. Boeingul 737-800, care transporta 189 de pasageri, plecase din Montreal spre Fort Lauderdale, Florida. Incidentul nu a făcut răniţi, a precizat o purtătoare de cuvânt a companiei Air Transat.