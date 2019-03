Papusa umana Ken, la un pas de moarte. Ce au descoperit medicii dupa ultima operatie estetica - GALERIE FOTO

Rodrigo Alves a devenit cunoscut în întreaga lume după ce a cheltuit peste 100.000 de euro pentru cele peste 40 de operaţii estetice ce l-au transformat într-o păpuşă umană.

Săptămâna trecută, bărbatul de 35 de ani a suferit un nou implant în bărbie, care însă l-a adus la un pas de moarte, după cum declară chiar el, informează Mirror.

Rodrigo Alves a postat mai multe fotografii cu faţa sa umflată, bărbatul spunând că o bacterie i-a infectat bărbia.

Medicii au descoperit în bărbie o pungă de fluid, care ar fi putut provoca chiar decesul, dacă ar fi rămas netratată, susţine Alves.

"Sper ca aceasta să fie ultima mea operaţie, corpul meu nu mai poate suporta. Nu pot să cred că am făcut o infecţie care mi-a deformat bărbia. Mă chinui să mânânc şi să beau", a declarat brazilianul.

Alves a mai avut probleme legate de numeroasele operaţii pe care le-a suferit. În urmă cu doi ani, nasul lui a început să putrezească, după şase rinoplastii.

"Am decis sa apelez la tratamente cosmetice care nu implică operaţie sau intervenţie sub bisturiu. Ultima dată, am avut probleme grave la nas. Dar asta nu inseamnă că nu voi incerca sa opresc procesul natural de imbătrânire”, spunea tânărul atunci.

Rodrigo Alves donează constant bani unei fundaţii caritabile pentru femei din America de Sud şi îşi plăteste operaţiile cu moştenirea primită de la bunicii sai, salariul de însoţitor de zbor şi câştigurile obţinute din inchirierea proprietatii sale din Puerto Banus.