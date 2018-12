Parlamentari din opozitie, scosi cu forta din televiziunea publica maghiara - VIDEO

Akos Hadhazy şi Bernadett Szél, doi deputaţi independenţi proveniţi din partidul ecologist LMP, au fost expulzaţi cu forţa de gărzile de securitate din sediul televiziunii MTVA din Budapesta, acţiunea fiind criticată puternic pe internet.

Vizibil şocaţi, ei au fost întâmpinaţi de poliţişti desfăşuraţi în faţa clădirii, cărora le-au înaintat imediat o plângere.

“Aceasta nu este televiziunea privată a Fidesz (partidul naţional-conservator al premierului Viktor Orban - n.r.), ci televiziunea poporului ungar, finanţată din taxele sale”, au subliniat deputaţii, care şi-au transmis întâmplările în direct pe Facebook.

Cei doi aleşi au făcut parte dintr-un grup de 12 parlamentari de opoziţie care s-au dus la sediul MTVA în cursul nopţii în încercarea de a difuza un text cu revendicări după o nouă manifestaţie la care au luat parte circa 15.000 de persoane duminică în capitala Ungariei.

Acest text în cinci puncte cere în special abrogarea unei noi legi controversate a muncii, care a fost adoptată miercuri şi care le permite angajatorilor să solicite până la 400 de ore suplimentare de muncă pe an, ceea ce i-a făcut pe critici să o numească ‘legea sclaviei’. Legea a fost denunţată deopotrivă de opoziţia liberală, de stânga şi de extrema-dreaptă şi a provocat de atunci proteste aproape zilnice.

