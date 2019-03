Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Trump, condamnat la 47 de luni de inchisoare

Mueller investighează amestecul Rusiei în alegerile din 2016, transmit vineri agenţiile de presă internaţionale, citând posturile de televiziune CNN şi Fox News.

Judecătorul districtual T.S. Ellis a decis această sentinţă în procesul desfăşurat în Alexandria, statul Virginia, în cazul consultantului politic republican găsit vinovat în luna august a anului trecut pentru cinci capete de acuzare de fraudă fiscală, două capete de acuzare privind fraude bancare şi un capăt de acuzare referitor la ascunderea deţinerii de conturi bancare în străinătate.

Condamnarea primită de Paul Manafort, care în curând va împlini 70 de ani, este mult mai mică decât propunerea procurorilor. Aceştia nu au recomandat judecătorului o sentinţă specifică, ci au sugerat ca pedeapsa să se încadreze între 19 şi 24 de ani de închisoare. Judecătorul Ellis a considerat însă că aceste linii directoare sunt excesive şi ar crea o “discrepanţă nefondată” în comparaţie cu alte cazuri.

