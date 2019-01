Pentru ca in orasul sau se tot furau coletele lasate la usi de curieri, iar politia nu facea nimic, un american a gasit o solutie ingenioasa. Acesta a pus petarde in cateva colete, asa ca hotii au aviut parte de surprize explozive - VIDEO

"Si vecinii mei au fost pagubiti, nu doar eu. Cu totii am patit-o."

Unul dintre indivizii care si-au facut un obicei din a fura coletele lasate in fata usii, dupa cum spun oamenii, a avut o surpriza neplacuta.Camerele de supraveghere au filmat scena. In imagini se vede cum hotul, speriat, pleaca fara prada.

" Surpriza! Trist, insa, este ca asta s-a intamplat nu o data, ci patru nopti la rand."

Barbatul care a confectionat pachetele explozive este din Seattle. Enervat de raidurile celor botezati “piratii verandelor” in orasul sau, acesta a pus la cale smecheria. Sistemul functioneaza simplu - cand coletele sunt mutate, petarda ascunsa inauntru este declansata si face zgomot, degaja fum, dar nu este periculoasa. Astfel ca nu exista niciun risc ca hotul sa fie ranit. Jafurile au continuat, totusi, patru nopti la rand.

Ei stiu ca nu fac corect, dar nu le pasa de consecinte. Respecta proprietatea! Oamenii muncesc din greu pentru a-si cumpara anumite bunuri. Respecta asta, intelege ca nu poti lua ce nu e al tau.

Culmea este ca, dupa cum se vede in imaginile surprinse de camerele de supraveghere, cei veniti sa fure colete lasate pe veranda par bine imbracati.

Unii chiar poarta accesorii scumpe, cum ar fi aceasta femeie, care poarta o geanta Gucci pe umar. Omul sustine ca el si vecinii sai au sesizat politia in privinta acestor furturi si au depus si plangeri la primarie. Totul a fost insa in zadar. Barbatul spune ca acum are o satisfactie pedepsindu-i, astfel, pe hoti.