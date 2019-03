Perchezitii dupa atacul din Noua Zeelanda. De unde si-a cumparat Tarrant armele - FOTO

”Am informat poliţia că Gun City a vândut presupusului atacator patru arme de foc de categoria A şi muniţie”, a declarat pentru presă David Tipple.

”Toate vânzările Gun City către acest individ au urmat procesul de comandă online prin corespondenţă, verificat de poliţie”, a precizat el.

Brenton Tarrant nu vrea avocat

Avocatul Richard Peters, care a fost desemnat din oficiu la audierea preliminară, a precizat că australianul, în vârstă de 28 de ani, vrea ”să-şi asigure singur apărarea în această anchetă”.

Avocatul apreciază că problema responsabilităţii penale nu se pune în cazul lui Brenton Tarrant.

”El a părut raţional, ca o persoană care nu suferă de un handicap mental. Aşa a părut. Părea să înţeleagă ceea ce se petrecea”, a declarat Richard Peters pentru AFP, conform news.ro.

Percheziţii la două locuinţe din Australia

Poliţia antiteroristă australiană a anunţat că a percheziţionat luni dimineaţă două locuinţe în legătură cu atentatul.

Aceste locuinţe se află în statul New South Wales, în oraşele Sandy Beach şi Lawrence. Ele sunt situate în apropiere de Grafton, unde suspectul Brenton Tarrant a crescut, chiar dacă şi-a petrecut ultimii zece ani în străinătate.

“Principalul obiectiv este de a obţine oficial elemente care pot ajuta poliţia din Noua Zeelandă în ancheta să”, a explicat poliţia australiană într-un comunicat, conform Agerpres.

Aceasta nu a oferit mai multe detalii legate de motivul percheziţiilor şi ce spera să găsescă acolo.

Potrivit poliţiei australiene, familia lui Brenton Tarrant “continuă să ajute poliţia în investigaţiile sale” şi nimic nu provoacă temeri legate de “o ameninţare actuală sau iminentă”.

Pro TV

Anchetă privind traseul lui Tarrant prin Europa

Anchetatori din mai multe ţări, inclusiv din România, investighează traseul urmat de teroristul australian care a ucis 50 de oameni în două moschei din Noua Zeelandă.

La sfârşitul anului 2016, agresorul Brenton Tarrent a petrecut mai multe săptămâni în câteva ţări balcanice, dar şi în România, Ungaria şi Marea Britanie.

Autorităţile de la Londra încearcă să elucideze eventualele legături ale suspectului cu extremă-dreapta britanică. Se crede că acea călătorie prin Europa i-a alimentat lui Tarrent convingerile care l-au împins la îngrozitorul atac de vineri.

Rudele şi cunoscuţii australianului de 28 de ani care a ucis vineri 50 de oameni sunt bulversaţi. Mama şi sora teroristului au fost plasate sub protecţia poliţiei.

Pro TV

Marie Fitzgerald, bunica atacatorului: Suntem cu toţii stupefiaţi, nu ştim ce să mai credem. În presă, se spune că a plănuit asta cu mult timp înainte, cred că-şi pierduse minţile. Îşi petrecea foarte mult timp jucând jocuri pe computer. Şi, de când a călătorit în străinătate, băiatul pe care îl ştiam eu s-a transformat complet.

Terry Fitzgerald, unchiul atacatorului: Ne pare atât de rău pentru victime, pentru familiile lor, nu vrem decât să ne ascundem în casă şi să nu mai dăm ochii cu nimeni.

Tarrant a fost câţiva ani instructor de fitness la sala de gimnastică din Grafton, Australia, a acestei femei.

Tracey Gray, Gym Manager: Era profesionist, punctual, te puteai baza pe el. Era un instructor foarte apreciat. Sunt cu totul şocată, n-a manifestat niciodată opinii extremiste ori o conduită dementă.

Premierul Noii Zeelande şi guvernatorul general au semnat în cartea de condoleanţe în memoria victimelor atacurilor de la cele două moschei.

Pentru că luni se redeschid şcolile, efectivele poliţiştilor din stradă au fost sporite cu 200 de agenţi.

Rudele îndoliate au început să-i îngroape pe cei dragi, iar supravieţuitorii cauta forţa interioară ca să-şi alunge din minte calvarul trăit.

Khaled AL Shdoki, doctorand din Arabia Saudită, credea până vineri ca Noua Zeelandă este cel mai sigur loc din lume. Însă s-a nimerit să fie în moscheea Al Noor când au început să zboare gloanţele.

Khaled al-Shdokhi: Brusc au început să se înfigă gloanţe în ziduri. Eram lângă fereastră, am spart-o şi am sărit afară, mulţi s-au luat după mine, aşa am scăpat, fugind în curtea din spate.

Tragedia din Noua Zeelandă a redeschis discuţia despre rolul reţelelor de socializare în răspândirea urii. Atacatorul şi-a filmat acţiunile şi le-a transmis în direct pe Facebook timp de 17 minute, folosindu-se de o aplicaţie creată pentru entuziaştii sporturilor extreme. Chiar cei de la Facebook au confirmat că, în primele 24 de ore, au şters 1,5 milioane de videoclipuri la nivel global cu atacul din Noua Zeelandă.