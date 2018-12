Peste doua sute de oameni au murit, iar aproape noua sute au fost raniti, dupa ce un tsunami a lovit aseara vestul Indoneziei. O multime de case si masini au fost afectate, iar 30 de persoane sunt date disparute - VIDEO

Din imaginile postate pe internet de catre martorii dezastrului, pot fi vazuti oameni care fug panicati pe strada in timp ce valul urias acopera totul in calea sa in doar cateva secunde.

O alta inregistrare arata momentul in care valul loveste o scena chiar in timpul unui concert. Doi membri ai formatiei au murit, iar alti trei sunt dati disparuti.

In urma tragediei, produse aseara, 222 de persoane au murit iar 843 au fost ranite. Alti 30 de oameni sunt dati disparuti, asa ca numarul victimelor ar putea creste. In acelasi timp, o multime de cladiri au fost puternic afectate de suvoaie.

Autoritatile au explicat ca acest tsunami nu a fost provocat de un cutremur. Cel mai probabil, de vina ar fi alunecarile de teren submarine, provocate de un vulcan aflat intr-o stramtoare indoneziana, care a erupt vineri.





Pe 28 septembrie, un cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter, urmat de un tsunami, a provocat moartea a peste doua mii de oameni in Indonezia.