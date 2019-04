Petro Porosenko spune ca Ucraina dispune de rachete de croaziera cu o raza de actiune de peste 1000 de km

Ucraina si-a consolidat intr-un timp foarte scurt capacitatile de rachete in scop de descurajare in perioada conflictului din estul tarii, care continua din 2014, iar intregul lant de productie a acestor sisteme de rachete se afla pe teritoriul ucrainean, a declarat luni seara presedintele in exercitiu, Petro Porosenko, aflat in plina campanie electorala pentru turul doi al scrutinului prezidential din 21 aprilie, informeaza portalul Liga.