Politia australiana a destructurat o retea internationala de trafic de droguri care folosea insotitori de zbor pe post de traficanti - VIDEO

Opt persoane au fost arestate la Melbourne, dintre care cel putin una este angajata a companiei aeriene Malindo Air din Malaiezia.

Amanda KATES, COMANDANT DE POLITIE: „Stiam de aceasta grupare de multa vreme, dar anchetele noastre fusesera fara rezultate. Abia in ultimele cinci luni am aflat ca ar putea fi implicat personal navigant.”

Stewardesa arestata, transporta drogurile ascunse in bagaj sau sub haine. Nu este clar daca si alti insotitori de zbor au fost implicati in aceasta schema, dar autoritatile cred ca gruparea a introdus in tara cel putin cinci traficanti de droguri. Aceasta e doar o mica parte din drogurile gasite de politie: in total, sase kilograme de heroina, opt kilograme de metamfetamina si jumatate de kilogram de cocaina - toate in valoare de 20 de milioane de dolari australieni.

Totodata, in cadrul operatiunii au fost confiscate si masini de lux.

Tess WALSH, COMISAR DE POLITIE: „Metoda prin care aceste droguri erau aduse in tara, i-a preocupat considerabil nu doar pe politisti, dar si pe alte structuri de forta.”