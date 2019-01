Presa britanica vorbeste despre un „BREXTINCT”, dupa infrangerea lui May in Parlament - GALERIE FOTO

Ca urmare a înfrângerii suferite de May – o lovitură fiind primită chiar de la 118 parlamentari din propriul partid -, presa britanică vorbeşte despre un „Brextinct”, un joc de cuvinte care sugerează că „Brexitul a fost anihilat”, scrie The Guardian.

Tabloidul The Sun a deschis cu o caricatură cu Theresa May, însoţită de conceptul„BREXTINCT”: „Acordul lui May a dispărut asemenea păsării dodo”.

Tomorrow's front page: Theresa May's EU deal is dead after she suffered the largest Commons defeat in history https://t.co/v42ielZThE pic.twitter.com/T7o7VoQKgS — The Sun (@TheSun) 15 January 2019

The Guardian a deschis cu o fotografie în care apar parlamentarii care au votat împotriva acordului pentru Brexit: „May suferă o înfrângere istorică în timp ce conservatorii se întorc împotriva ei”.

The Guardian front page, Wednesday 16 January 2019: May suffers historic defeat as Tories turn against her pic.twitter.com/CFcSyQeL4k — The Guardian (@guardian) 15 January 2019

Daily Mirror titrează: „Brexitul târşâie: niciun acord, nicio speranţă, niciun indiciu, nicio încredere.”

„O umilinţă absolută”, titrează The Telegraph, care subliniază că acordul pentru Brexit al Theresei May „s-a transformat în praf.”

„E nevoie de o abilitate specială să uneşti atâţia oameni împotriva ta”, mai scrie publicaţia.

The front page of tomorrow's Daily Telegraph 'A complete humiliation' #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/KiMQDCy2Xa — The Telegraph (@Telegraph) 15 January 2019

„May suferă o înfrângere istorică”, scrie The Times. „Theresa May se confruntă cu o presiune puternică să amâne Brexitul, după ce a suferit cea mai gravă înfrângere din istoria politică, în Camera Comunelor.”

Daily Express vobeşte deschide cu un joc de cuvinte: „DISMAY”, care sugerează disperarea lui May după ce acordul „pentru care a luptat din răsputeri a fost înfrânt.”





„Naţiunea tânjeşte după unitate, dar tot ce vrea Jeremy Corbyn este să scape de premier. Acum e momentul ca parlamentarii să îşi fac datoria şi să colaboreze cu Theresa May la un acord care să fie pe placul celor 17,4 milioane de cetăţeni care au votat pentru Brexit. Nu ne dezamăgiţi!”

After a day of Brexit chaos, here's tomorrow's Daily Express front page. pic.twitter.com/NknHcyHzYQ — Daily Express (@Daily_Express) 15 January 2019

Daily Mail titrează, referindu-se la Theresa May: „Luptă pentru viaţa ei”. „Acordul lui May a suferit o înfrângere zdrobitoare. Riscă să piardă votul de încredere. UE cere Marii Britanii să anuleze Brexitul.”

The Financial Times notează că Acordul lui May „a fost strivit de Camera Comunelor.”





Just published: front page of the Financial Times, UK edition, Wednesday 16 January https://t.co/UOUnhWap6i pic.twitter.com/xYLndUCO3H — Financial Times (@FinancialTimes) 15 January 2019

„Produsul a doi ani de negocieri chinuitoare la Bruxelles, acordul a fost respins cu un număr copleşitor de Camera Comunelor.”

Publicaţia „the I” scrie despre o „umilinţă istorică”, iar The Scotsman vorbeşte despre „un acord zdrobit.”

Sursa: The Guardian