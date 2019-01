Presedintele Petro Porosenko va candida pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale din 31 martie - VIDEO

Petro POROSENKO, PRESEDINTELE UCRAINEI: "Sentimentul unei profunde responsabilitati in fata tarii mele, ai compatriotilor mei, a precedentelor si ale viitoarelor generatii m-a motivat sa inaintez inca o data candidatura mea la functia de presedinte al Ucrainei."

Petro Porosenko a facut anuntul la Centrul International de Expozitii din Ucraina. Liderul de la Kiev a promis lansarea procesului de integrare europeana si aderare la NATO.

Petro POROSENKO, PRESEDINTELE UCRAINEI: "Le cer alegatorilor un nou mandat pentru a garanta caracterul ireversibil al integrarii noastre europene si euro-atlantice, pentru a garanta caracterul ireversibil al independentei noastre, pentru a reinnoi integritatea teritoriala a Ucrainei si a aduce pace in Ucraina."

Porosenko a mai declarat ca Ucraina va cere sa adere la Uniunea Europeana pana in 2024 si a promis infiintarea unui tribunal special contra coruptiei. Supranumit "regele ciocolatei" pentru ca a facut averi in industria dulciurilor, actualul presedinte in varsta de 53 de ani este unul dintre cei mai bogati oameni din Ucraina.

A fost ales sef de stat in 2014, dupa ce manifestatiile de amploare care au avut loc la Kiev l-au dat jos de la putere pe Viktor Ianukovici. Popularitatea lui Porosenko a scazut in ultimii ani din cauza incapacitatii de a lupta impotriva coruptiei, de a pune capat razboiului cu separatistii prorusi in Donbas si de a imbunatati nivelul de trai al locuitorilor.

Principalii sai adversari in alegerile prezidentiale din luna martie sunt fostul premier Iulia Timosenko si renumitul comedian, Vladimir Zelenski.