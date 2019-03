Presedintele Senatului din Kazahstan a fost investit azi in functia de presedinte dupa ce Nazarbaev si-a dat demisia - VIDEO

Kasim-Jomart TOKAEV, PRESEDINTELE KAZAHSTANULUI: "Jur solemn sa servesc poporul kazah, sa respect Constitutia, sa garantez drepturile si libertatile cetatenilor si sa-mi exercit cu loialitate inalta responsabilitate de presedinte al Republicii Kazahstan, care mi-a fost incredintata."

Kasim-Jomart Tokaev a depus juramantul intr-o reuniune in plen a celor doua camere a Parlamentului. Fost presedinte al senatului, el a preluat acum sefia statului, dupa ce ieri Nursultan Nazarbaev, aflat in fruntea republicii timp de aproape 30 de ani, si-a anuntat demisia.

Tokaev va fi in functie pana in aprilie 2020, atunci cand urma sa se incheie mandatul lui Nazarbaev. In timpul discursului sau, el a declarat ca decizia fostului presedinte de a demisiona reprezinta o dovada a maretiei sale de om politic la nivel mondial.

Kasim-Jomart TOKAEV, PRESEDINTELE KAZAHSTANULUI: "Nursultan Abishevici Nazarbaev a intrat deja in istoria mondiala ca un reformator remarcabil. El a reusit sa transforme Kazahstanul intr-un stat modern si primordial care a intrat printre 50 cele mai competitive tari dezvoltate din lume."

Nu se stie deocamdata cine va ocupa fotoliul de sef al statului dupa expirarea mandatului lui Tokaev. Expertii spun ca cele mai multe sanse le are fiica fostului presedinte Dariga Nazarbaieva, care azi a fost investita in functia de presedinte a Parlamentului. Si sotul acesteia, Timur Kulibaev, se afla pe lista potentialilor succesori ai lui Nazarbaev.

Fiind miliardar, potrivit Forbes, acesta ocupa functia de presedinte al Camerei Nationale a Antreprenorilor. Expertii vorbesc si despre Samat Abis, prim-vicepresedinte al Comitetului National pentru Securitate si nepot al fostului presedinte. Intre timp, presedintele proaspat investit in functie, a propus deja reforme in cinstea fostului presedinte.

Kasim-Jomart TOKAEV, PRESEDINTELE KAZAHSTANULUI: "Capitala noastra trebuie sa poarte numele presedintelui nostru si sa se numeasca Nursultan. "

Iar in capitala, care urma sa-i poarte numele primului presedinte Nursultan Nazarbaiev, s-a propus ca acestuia sa-i fie ridicat si un monument.

Kasim-Jomart TOKAEV, PRESEDINTELE KAZAHSTANULUI: "Propun sa se ridice un monument in cinstea primului presedinte al Republicii Kazahstan in capitala statului nostru."

Parlamentul kazah a votat deja in doua lecturi redenumirea capitalei, asa ca aceasta, redenumita in 1998 din Akmala in Astana, se numeste acum Nursultan.

Nazarbaiev a fost Prim Secretar al Partidului Comunist din 1989. In 1991, dupa ce a fost declarata independenta republicii, el a devenit presedinte al tarii, si a fost reales de nenumarate ori cu o majoritate covarsitoare pana in cel de al cincilea mandat al sau, care a fost si ultimul.