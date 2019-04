Prezidentiale in Ucraina: Angela Merkel il va primi pe Petro Porosenko inaintea celui de-al doilea tur de scrutin

Cancelarul german Angela Merkel il va primi la 12 aprilie la Berlin pe presedintele ucrainean in exercitiu Petro Porosenko, care candideaza pentru un al doilea mandat la conducerea statului, cu noua zile inaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale in Ucraina pe care acesta spera sa le castige in fata favoritului surpriza, actorul de comedie Vladimir Zelenski, un novice in politica, informeaza France Presse.