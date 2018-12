Primul val de ninsori puternice si frig a lovit SUA. Sute de zboruri au fost anulate, iar pe sosele s-au produs numeroase accidente - VIDEO

Viscolul a lovit cu putere centrul si sud-estul Statelor Unite. Drumurile au fost acoperite cu zapada, asa ca sute de accidente rutiere au avut loc. Un sofer a murit noaptea trecuta, dupa ce masina in care se afla s-a ciocnit cu un alt vehicul. In multe zone, traficul s-a oprit in loc.

"Este oribil. Incerc sa ma ajung inapoi acasa.„

Haos este si pe aeroporturi. Peste 800 de zboruri au fost anulate, iar in jur de 7 mii au intarziat. Si Europa a fost lovita de temperaturi negative, iar in Rusia frigul a devenit un motiv pentru...flashmob-uri. In Krasnoiarsk, de exemplu, rusii au folosit escavatoarul pe post de carusel.

Iar cei mai curajosi au mers la gesturi extreme, pe care nu este recomandat sa le repetati. Pe retelele de socializare, rusii din localitatile unde minimele depasesc si minus 20 de grade, publica poze in care viscolul si-a lasat amprenta chiar si pe gene. Altii continua experimentele cu apa fierbinte, care aruncata in aer, se tranforma imediat in zapada. Sunt si din cei, care au avut de suferit pe urma frigului. Acest sofer, de pilda, a ramas fara cauciucuri.

Iar la Polul Nord, a trezit interes o forma neobisnuita de a ingheta diferite bucate.