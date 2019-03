Principalul suspect in cazul atacurilor de la cele doua moschei din Noua Zeelanda a fost plasat in arest preventiv. In urma sedintei de judecata, desfasurata cu usile inchise, australianul a fost inculpat pentru omucidere - VIDEO

Australianul Brenton Tarrant, in varsta de 28 de ani, a aparut astazi in fata instantei in salopeta alba, cu catuse si descult. Fostul instructor de fitnes si militant de extrema-dreapta este suspectat de atacul asupra celor doua moschei din orasul Christchurch din Noua Zeelanda.

„Domnule Tarrant, sunteti arestat preventiv pana pe 5 aprilie, ora 9:50.”

Sedinta de judecata s-a desfasurat cu usile inchise, iar suspectul, nu a solicitat eliberare pe cautiune si nici ca identitatea sa sa fie protejata. El a fost inculpat pentru omucidere, iar autoritatile spun ca urmeaza sa-i aduca si alte acuzatii. Barbatul nu a explicat din ce motiv a deschis focul in lacasele de cult. Pana la masacrul de joi, el nu s-a mai aflat in vizorul polititie.

Mike BUSH, COMISAR DE POLITIE: „Nimeni dintre noi nu stia de acesta persoana, nu ni s-a raportat despre dansa, nu a fost condamnat anterior, deci putem spune ca nu a fost o persoana vizata politie.”

Suspectul a fost retinut la 36 de minute dupa ce politistii au primit primul apel. Autoritatile cred ca daca nu ajungea atunci pe mana oamenilor legii, individul era sa-si continue atacul.

Jacinda ARDERN, PRIM-MINISTRUL NOII ZEELANDE: „Erau inca doua arme in masina agresorului, si acesta cu siguranta avea intentia sa continuie atacurile.”

Ceilalti trei suspecti: doi barbati si o femeie, se afla deocamdata in izolator. Ce legatura ei au cu atacul armat nu este deocamdata clar. Presa straina scrie autorul masacrului a calatorit in intreaga lume, iar anul trecut a fost si in Romania.

Potrivit autoritatilor, el detinea un permis de arma din noiembrie 2017, si a cumparat doua arme semi-automate si trei pusti, dintre care doua de vanatoare. In dupa-amiaza de joi, Brenton Tarrant a deschis focul asupra a doua moschei din orasul Christchurch din Noua Zeelanda, ucigand 49 de oameni si ranind grav altii 20.

A transmis live pe facebook in timp ce impusca din armele sale, pe care erau inscriptionate numele unor ucigasi in serie, personalitati istorice, dar si orase unde au avut loc atacuri teroriste. In inregistrarea facuta de individ, pe prima arma cu care a deschis focul apare si numele lui Stefan cel Mare.