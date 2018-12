Proteste de amploare la Budapesta. Sute de oameni au iesit in strada pentru a-si arata nemultumirea fata de Parlamentul maghiar, care a adoptat o controversata lege a muncii - VIDEO

Autoritatile au mobilizat fortele de ordine pentru a incerca sa controleze demonstratiile. Protestul a inceput spontan intr-o piata din capitala ungara, chiar in fata sediului partidului de guvernare, pentru ca apoi sa se mute la sediul Parlamentului. Unii dintre manifestanti au incercat sa treaca de cordoanele politiei, insa au fost impinsi inapoi.

Oamenii au iesit in strada imediat dupa ce Parlamentul a adoptat cu 130 de voturi pentru, 52 impotriva si o abtinere, o noua lege a muncii, care modifica timpul de lucru suplimentar. Contestatarii sustin ca aceasta lasa loc de abuzuri si o numesc “legea dreptului la sclavie”. Documentul sporeste numarul orelor suplimentare pe care le pot pretinde angajatorii, de la 250 la 400 pe an.

In plus, prevede si ca plata pentru acestea se poate face in termen de pana la trei ani. Potrivit opozantilor, initiatiativa ar rezulta in urma presiunilor exercitate de gigantii germani din industria auto, care se confrunta cu un deficit acut de forta de munca.