Reactia unui leu in momentul imperecherii a devenit virala - FOTO

Imaginile în care leul pare că râde în momentul împerecherii s-au viralizat spre amuzamentul internauţilor care au savurat reacţia animalului. Fotografiile au fost realizate în Rezervaţia Naturală Maasai Mara din Kenya de către fotograful Vclav Ilha, relatează Daily Mail.

”De îndată ce femela este gata de împerechere, îşi ridică coada şi-l provoacă. Masculul o urmăreşte nerăbdător pentru că femela lasă în urmă un miros puternic” a relatat fotograful.

Acesta este doar începutul unei sesiuni de împerechere care poate dura până la 5 zile. Leii se împerechează şi de 200 de ori, deşi actul durează câteva secunde, îl reiau după 20 de minute.

