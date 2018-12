Romania este sub cod galben si portocaliu de ninsoare. Zapada de cativa centimetri a creat probleme grave: s-au produs accidente in lant, s-au anulat zboruri, iar zeci de localitati au ramas fara lumina - VIDEO

A fost un weekend de grea incercare pentru autoritatile romane. Codurile de vreme rea au creat probleme. Astazi, autoritatile din judetul Sibiu au declansat planul rosu de interventie dupa ce doua microbuze si doua autoturisme s-au ciocnit.

“Transportati la spitale din Sibiu.”

Acolo unde nu au fost accidente, soferii s-au impotmolit in nameti.

Si circulatia trenurilor a fost data peste cap. Sute de oameni au ramas in frig, in vagoanele blocate pe sine, din cauza copacilor doborati de vantul puternic sau a cablurilor care au cedat sub greutatea zapezii.





Sute de mii de romani au ramas fara lumina.





Autoritatile romane ii indeamna pe cei care pornesc la drum in aceasta perioada sa aiba autoturismele echipate, sa se intereseze de starea drumurilor si sa respecte restrictiile. Avertizarile meteorologice, valabile pentru vestul Romaniei, au expirat in aceasta seara.