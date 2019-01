Rusia anunta ca va dobori orice aeronava de pasageri care va incalca spatiul sau aerian - VIDEO

si daca acestea ar putea provoca decese in masa, catastrofe ecologice sau la atacuri asupra unor obiective strategice. Documentul prevede de asemenea ca armata rusa va reactiona si in cazul in care o aeronava neidentificata se va apropia la o distanta mai mica de 50 de kilometri de granita Federatiei Ruse. Informatia a fost postata deja pe site-ul guvernului de la Moscova si urmeaza sa fie aprobat.