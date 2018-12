S-a despartit de iubit in public de ziua ei de nastere. Ipostaza in care l-a prins pe barbat - VIDEO

Tiana Perea din statul american Texas a descoperit în telefonul iubitului ei mesaje compromiţătoare trimise către o altă femeia, relatează Daily Mail.

Tânăra de 21 de ani a decis să-i dea papucii în timpul unui discurs în faţa prietenilor la petrecerea de ziua ei de naştere.

Spre şocul amicilor ei, fata a anunţat că merită un bărbat mai bun şi că relaţia lor a luat sfârşit pentru că a înşelat-o. Apoi i-a înmânat o geantă pentru a-şi pune lucrurile. Totul a fost filmat de un prieten.

Tiana a decis să publice imaginile pe Twitter unde au fost urmărite de aproape 6 milioane de persoane.

Is this the right thing to do when your bf cheats on you? @s_umana pic.twitter.com/o5ubXv8X8R