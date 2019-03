S-au pornit in Germania, dar au ajuns in Scotia. Li s-a intamplat unor pasageri care, aflati la bordul unui avion, au ramas uimiti sa afle ca aterizeaza la Edinurg si nu la Dusseldorf. Echipajul de zbor a anuntat ca totul a fost greseala - VIDEO

Aeronava companiei British Airways a decolat de la Londra si urma in cateva ore sa aterizeze la Dusseldorf. Mare le-a fost mirarea pasagerilor cand l-au auzit pe pilot spunand “Bun venit la Edinburg”. Atunci si-au dat seama ca au ajuns in Scotia, in loc de Germania.

„Cand decolam, am privit pe geam si am observat ca nu mergem in directia potrivita, spre Dusseldorf. Mi-am zis atunci: “Este neobisnuit”. Initial, nu m-am gandit ca ar fi vreo greseala. Si nu am mers sa-i zic pilotului ca stiu o cale scurta spre Dusseldorf.”

Ulterior, acelasi avion a zburat spre Germania, insa inainte de a decola, pilotul i-a rugat pe pasageri sa ridice mana daca destinatia lor finala este Dusseldorf, iar toata lumea a confirmat.

Guy HIRST, FOST PILOT BRITISH AIRWAYS: „Probabil le-au spus pilotilor, initial, sa zboare din Londra spre Edinburg, iar apoi totul s-ar fi schimbat si mesajul nu a ajuns la piloti. Sau, poate, ar fi fost si altceva dupa.”

British Airways si-a cerut scuze pentru incident. Compania a anuntat ca totul s-a produs din cauza ca unele documente de zbor au fost completate gresit, iar acum incearca sa afle cine este vinovat.