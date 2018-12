Scenariul serialului ucrainean Sluga Naroda ar putea deveni realitate. Comedianul Vladimir Zelenskii, care joaca rolul presedintelui Ucrainei in pelicula a declarat ca ar putea candida la prezidentialele din martie din tara vecina - VIDEO

Scenariul serialului ucrainean Sluga Naroda ar putea deveni realitate. Comedianul Vladimir Zelenskii, care joaca rolul presedintelui Ucrainei in pelicula a declarat ca ar putea candida la prezidentialele din martie din tara vecina. Asta, in conditiile in care sondajele din Ucraina arata ca actorul ocupa al doilea loc in ratingul popularitatii. Daca va ajunge in fruntea tarii, Zelenskii spune ca va inceta razboiul din Donbas.