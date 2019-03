Si-a dus fiica la un fast-food, dar a vazut ceva ciudat printre cartofi. „Am fost speriat”

Peter Graham, în vârstă de 31 de ani, şi-a dus fiica, Eva, la un fast-food din Anglia. Însă masa lor a fost distrusă în momentul în care Peter a observat câteva pastile printre cartofii prăjiţi, potrivit The Sun.

KFC şi-a cerut scuze pentru incident şi i-a dat lui Peter un alt meniu. "Am fost nervos şi speriat în acelaţi timp. Am încercat să îmi păstrez calmul, pentru a nu o speria şi pe Eva, care din fericire nu a înghiţit nicio pastilă. A apucat să ia o singură înghiţitură în momentul în care am observat pastilele".

"Aş vrea ca fast-foodul să afle cu exactitate ce fel de pastile erau. Nu aş vrea ca şi altcineva să mai treacă prin asta. Oricum nu voi mai merge niciodată la KFC”, a mai spus Peter.