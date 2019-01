Slujbe religioase si colinde de Craciun au rasunat in miile de biserici din Rusia. Putin a participat la liturghie la biserica in care a fost botezat - VIDEO

Mii de crestini rusi s-au reunit la principala biserica din Rusia cu ocazia Craciunului. Pentru multi dintre ei este deja o traditie sa vina la slujba sfanta, altii insa, au venit la Catedrala Hristos Mantuitorul pentru prima data. Veniti cu familia, acestia spun ca Nasterea Domnului este sarbatoarea care ii reuneste. La liturghia de acolo a luat parte si prim-ministrul rus Dmitrii Medvedev.

Patriarhul Kiril a tinut un discurs cu ocazia Craciunului.

Patriarhul Kiril, PATRIARHUL MOSCOVEI SI AL INTREGII RUSII: „Sarbatoarea nasterii Domnului ofera ocazia de a ne manifesta cele mai bune calitati omenesti, sa daruim bucurie si iubire oamenilor. Chiar si lucrurile mici pot face aceasta lume mai buna si mai luminoasa. Este in puterea oricui dintre noi, pentru ca Dumnezeu este cu noi.”

Presedintele rus Vladimir Putin a mers la slujba de Craciun oficiata la Catedrala de la Sankt Petersburg si i-a daruit preotului bisericii de acolo o icoana. Presa rusa scrie ca liderul de la Kremlin a mers la slujba oficiata in lacasul de la Sankt Petersburg si in 2012, atunci cand a spus ca a fost botezat in acea catedrala.

Craciunul este sarbatorit astazi in 30 de mii de lacase ai bisericii ortodoxe ruse din toata lumea. Tot astazi, Craciunul este sarbatorit si in bisericile crestine din Ierusalim, Georgia, Serbia si Polonia.