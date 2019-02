Sotia lui El Chapo nu mai tace! A spus totul la proces despre cel mai temut traficant: "E excelent"

El Chapo este "un tata, un prieten, un frate, un fiu si un partener excelent", a spus femeia la unul dintre procesele care se desfasoara la New York.

"Nimic din ceea ce s-a spus in sala de judecata despre Joaquin, bune si rele, nu are cum sa-mi schimbe parerea despre el, dupa toti acesti ani in care l-am cunsocut", a transmis Emma Coronel in varsta de 29 de ani pe contul sau de Instagram.

Tanara sotie a lui El Chapo este si ea acuzata de complicitate in faptele sotului ei.

Una dintre probele de la dosar o reprezinta o inregistrare telefonica in care Emma Coronel i-l da pe tatal ei la telefon lui El Chapo, care ii transmite detaliile legate de un transport de droguri.

"Nu pot sa spun decat ca nu am nimic de care sa-mi fie rusine. Nu sunt perfecta, dar ma consider o fiinta umana buna care nu a intentionat niciodata sa raneasca pe nimeni", s-a aparat tanara.

Coronel are doua fete cu El Chapo.