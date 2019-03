Sotia lui George Bush a vrut sa se sinucida intr-un accident de masina. Aflase de aventura fostului presedinte american

Detaliile neştiute din familia unuia dintre cei mai controversaţi preşedinţi americani au apărut într-o biografie care urmează a fi lansată pe piaţă săptămâna viitoare.

Aventura a avut loc pe când George Bush era şef al biroului american de legătură în Beijing, în anii `70.

O sursă apropiată familiei a povestit că Bush a făcut cunoştinţă cu cea care urma mai târziu să-i devină amantă, Jennifer Fitzgerald, de către o cunoştinţă comună, în anul 1970, iar Bush a fost pur şi simplu „captivat”.

Potrivit biografiei ”Matriarhatul: Barbara Bush şi făurirea unei dinastii americane”, aventura lui George Bush a început în anul 1973, iar o femeie care împărţea o casă de vacanţă pe o plajă din Maryland cu Jennifer Fitzgerald şi amintit că Bush suna acolo de mai multe ori pe zi, iar Jennifer şoptea şi chicotea la telefon . În 1974, Bush a angajat-o pe Jennifer asistentă, arată dailymail.co.uk.

Mai târziu, membrul unei organizaţii de lobby a fost solicitat în 1984 să aranjeze o vizită la Geneva pentru Bush şi Jennifer, într-o vizită oficială. „Femeia nu era de o frumuseţe răpitoare, dar ştia să flirteze şi era complet concentrată pe George Bush” îşi aminteşte sursa citată.

La momentul când a aflat de aventura soţului ei, Barbara Bush a căzut într-o adâncă depresie şi s-a gândit chiar să se sinucidă. Ea s-a aflat la un punct să provoace un accident de maşină, dar s-a oprit la timp. „Mă simţeam îngrozitor, nu am avut curajul să o fac, de aceea am tras pe dreapta, nu am putut să intru în altă maşină. Mă gândeam chiar să intru într-un copac de pe marginea drumului” şi-a amintit Barbara.

Fitzgerald era blondă şi cu şapte ani mai tânără decât Barbara.

Cunoscut si sub numele de „George Bush Senior” si „Bush 41”, acesta s-a născut la 12 iunie 1924 în statul Massachusetts, în familia senatorului Prescott Bush. În 1942, la 18 ani, după ce abia absolvise liceul s-a înrolat în armată, amânând începerea studiilor superioare. S-a înrolat ca locotenent, devenind cel mai tânăr pilot al flotilei din acel moment şi activând pe un portavion de intervenţie rapidă. După război a absolvit Universitatea Yale, iar în 1945 s-a căsătorit cu Barbara Pierce, cu care a avut şase copii: George W. (n. 1946), Robin (1949–1953), Jeb (n. 1953), Neil (n. 1955), Marvin (n. 1956), and Doro (n. 1959). Primul băiat, George Bush Junior (n. 1946), a ajuns guvernator de Texas şi apoi preşedinte al SUA (2001-2009).

De-a lungul vieţii sale, până să ajungă preşedinte, Bush Sr a deţinut funcţii foarte importante în stat. A fost de două ori vicepreşedinte între 1981-1989, Director al Agenţiei Centrale de Investigaţii, congressman al Camerei Reprezentanţilor din partea statului Texas, ambasador al SUA la Organizaţia Naţiunilor Unite (1971 – 1973), preşedinte al Comitetului Naţional Republican (1973 – 1974).

Pe 1 decembrie 2018, a murit la vârsta de 94 de ani. Cu câteva luni înainte, pe 18 aprilie, decedase şi Barbara Bush.