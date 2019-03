Sute de mii de oameni au iesit pe strazile capitalei Algeriei pentru un nou protest. Acestia au cerut demisia presedintelui care, aflat la putere de 20 ani, a anuntat ca va candida pentru un nou mandat, dupa care a anulat alegerile - VIDEO

Politia a actionat cu tunuri cu apa, gaze lacrimogene si gloante de cauciuc pentru a dispersa o multime de tineri, care a aruncat cu pietre in fortele de ordine. Proteste s-au desfasurat in mai multe orase din tara, in special in capitala Alger.

In a sasea vinere de proteste anti-guvernamentale, in strada s-au adunat sute de mii de oameni. Acestia au cerut demisia presedintelui aflat de 20 de ani la putere, pentru a pune astfel capat crizei politice din tara.

„As vrea ca oamenii sa fie de partea adevarului, si sa nu avem alegeri cumparate.”

Protestele au inceput cand seful statului si-a anuntat intentia de a candida pentru un al cincilea mandat prezidential. Sub presiunea manifestantilor, presedintele a renuntat la aceasta idee, dar a anulat alegerile prezidentiale, ce urmau sa aiba loc pe 18 aprilie.

In varsta de 81 de ani, acesta se afla la putere din 1999, iar in 2013 a suferit un accident vascular cerebral, dupa care a fost vazut in public doar de cateva ori.