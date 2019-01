Tanara saudita, care a fost arestata pe aeroportul din Bangkok in timp ce incerca sa fuga in Australia de familia sa, a obtinut dreptul de a ramane temporar in Thailanda - VIDEO

Tanara de 18 ani le-a povestit jurnalistilor ca viata ei este in pericol si ca familia sa ar fi amenintat sa o omoare pentru ca a renuntat la islamism. Ea spune ca fost supusa la abuzuri psihologice si fizice, chiar si pentru lucruri banale. Autoritatile thailandeze au vrut, intial, sa o imbarce intr-un avion cu destinatia Kuweit acolo unde o asteptau rudele, dar aeronava a plecat, in cele din urma, fara ea, pentru ca tanara s-a baricadat ieri intr-o camera de hotel. Ea nu va fi trimisa inapoi, in tara, impotriva vointei sale, a declarat ulterior seful biroului thailandez pentru imigratie.

Surachate HAKPARN, SEFUL DEPARTAMENTULUI IMIGRARI AL POLITIEI THAILANDEZE: „Deja nu mai este retinuta. Ea va fi dusa intr-un loc sigur si este eliberata.”

Azi, un reprezentant al Agentiei ONU pentru Refugiati a venit aici. El mi-a spus ca va dura nu mai mult de cinci zile pentru a-i oferi statut de refugiat si a o trimite in a treia tara.

Acesta a mai adaugat ca este periculos ca tanara sa se intoarca in tara sa de bastina. Fata a plecat de pe aeroportul din capitala thailandeza insotita de trimisi ai agentiei Natiunilor Unite pentru Refugiati. Ea spunea ieri ca vrea sa ceara azil politic in Australia si afirma ca are viza pentru a intra in aceasta tara.

Giuseppe de VINCENTIIS, REPREZENTANTUL ONU PENTRU REFUGIATI IN THAILANDA: „Ea a fost deja inregistrata si a fost initiata o evaluare a cazului.”

Presa straina scrie ca tanara a primit atata atentie tocmai pentru ca a folosit retelele de socializare, cum ar fi Twitter-ul, pentru a amplifica strigatul ei disperat de ajutor.