Theresa May a supravietuit unui vot de neincredere convocat de opozitia laburista, dupa infrangerea istorica din Parlament - VIDEO

Desi la diferenta de doar 19 voturi, Theresa May a supravietuit votului de neincredere. Aceiasi colegi de partid si de alianta care i-au respins cu o zi inainte acordul cu Uniunea Europeana, au votat aseara pentru a o pastra la guvernare.

Theresa MAY, PREMIERUL MARII BRITANII: „Guvernul meu va continua sa lucreze pentru a creste prosperitatea, a garanta securitatea si a intari uniunea noastra. Si da, noi, deasemenea, ne vom continua munca pentru a ne tine promisiunea solemna facuta poporului acestei tari de a pune in practica rezultatul referendumului si de a parasi Uniunea Europeana.”

Theresa May este asteptata, din nou, luni in Parlament ca sa prezinte o alternativa la acordul de Brexit respins de deputati. In incercarea de a gasi un compromis, i-a invitat inca de aseara pe sefii partidelor de opozitie la consultari. Liderul laburistilor a pus, insa, conditii.

Jeremy CORBYN, LIDERUL LABURISTILOR: „Inainte de orice discutii pozitive despre cum sa avansam, Guvernul trebuie sa elimine clar, odata pentru totdeauna, perspectiva catastrofei unui Brexit fara acord si tot haosul care ar rezulta de aici.”

Votul de aseara inseamna ca Theresa May ramane la carma Guvernului Britanic si a procesului de retragere din Uniunea Europeana. Totusi, analistii se asteapta ca in urmatoarele saptamani sa castige teren printre deputati si ideea unui nou referendum cu privire la Brexit. In 2016, aproape 52 la suta din britanici au votat pentru iesirea tarii lor din Uniunea Europeana.