Theresa May ar putea fi rasturnata de la putere de propriii ministri. “A devenit toxica”

Potrivit Times, mai mulţi miniştri importanţi acţionează pentru a o înlătura pe Theresa May, ce ar urma să fie înlocuită de David Lidington, şeful cabinetului premierului. Debarcararea prim-ministrului ar fi fost pusă la cale sâmbătă prin conversaţii telefonice, în are miniştrii au căzut de acord că May a devenit un personaj „toxic şi imprevizibil”, care „a pierdut controlul”. Nu mai puţin de 11 membri ai cabinetului au confirmat pentru Sunday Times că vor ca May să demisioneze.

Confruntarea ar putea avea loc chiar luni, când miniştrii o vor ameninţa pe May că demisionează dacă nu se retrage ea. “Sfârşitul e aproape. Va pleca în 10 zile”, a declarat unul dintre membriii cabinetului pem pentru Sunday Times, sub protecţia anonimatului.

May ar fi fost informată de poziţia membrilor cabinetului prin intermediul lui Julian Smith,, “Chief Whip” al conservatorilorîn Camera Comunelor (cel care controlează prezenţa parlamentarilor partidului la vot pentru a asigura majoritatea necesară)

Getty

Miniştrii nu au ajuns însă la un consens privind înlocuitorul lui May. În vreme ce unii îl susţin pe David Lidington (foto sus), alţii îl consideră prea pro-european şi ar vrea ca următorul prim-ministru să fie Michael Gove (foto jos), în prezent ministru pentru mediu, scrie Daily Mail.

Getty

În acelaşi timp, importanţi membri ai partidului conservator cer plecare lui May, scrie Sunday Telegraph. Chiar şi partizanii Tory ai Brexit-ului susţin că, pentru a convinge Parlamentul să voteze un acord, e nevoie de „un mare om de stat”, scrie ziarul în ediţia sa de duminică. Partidul s-ar fi răzvrătit împotriva lui May după ce aceasta a ameninţat că dacă nu primeşte votul tuturor conservatorilor pe acordul cu Uniunea Europeană, va revoca articolul 50, anulând practic Brexit.