Traficul feroviar dintre Atena si orasul grec Salonic a fost blocat, dupa ce aproximativ 200 de imigranti au dat buzna in principala gara din capitala Greciei - VIDEO

Imigrantii au protestat chiar pe sinele de tren, iar unii dintre ei si-au instalat corturi in gara. Ei au manifestat fata de procedura foarte lenta de acordare a azilului in Grecia, dar si fata de conditiile proaste din taberele de imigranti din tara. In plus, au cerut sa fie deschisa granita greco-macedoneana.

Reevas, IMIGRANT DIN IRAK: "Planific sa merg spre Thessaloniki, la tabara de imigranti Diavata, pentru a trece in Macedonia, Serbia, Croatia si Germania. Toata Europa."

Niciun tren nu a putut pleca din gara in timp ce politia a incercat sa-i convinga pe oameni sa renunte la protest. Acum o zi, au avut loc ciocniri violente dintre migranti si politisti la o tabara din nordul Greciei.

Noi vrem sa fim auziti de Guvernul Europei. Situatia refugiatilor din Grecia este foarte dificila.

Aproximativ 70 de mii de imigranti traiesc acum in Grecia.