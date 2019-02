Tragedie pe o autostrada din Macedonia de Nord. Un autocar cu 50 de persoane la bord s-a rasturnat. 14 oameni au murit, iar peste 30 au fost ranitic - VIDEO

Accidentul s-a produs aseara pe o autostrada aflata la circa 20 de kilometri de Skopje. Autocarul transporta in jur de 50 de muncitori din capitala Macedoniei spre un alt oras. Potrivit presei straine, vehiculul a rupt balustrada dintre sensurile de circulatie, a patruns pe contrasens, dupa care s-a rasturnat in afara carosabilului.

Autoritatile anunta ca 14 oameni si-au pierdut viata in urma accidentului. Sapte au murit pe loc, iar alti sapte au decedat la spital din cauza ranilor. Numarul deceselor ar putea creste, intrucat mai sunt peste 30 de raniti, unii dintre care in stare grava sau in coma.

Identitatea victimelor nu a fost facuta publica, ministrul sanatatii spune insa ca sunt persoane cu varste cuprinse intre 25 si 30 de ani. Autoritatile macedonene investigheaza cazul pentru a afla circumstantele producerii accidentului.