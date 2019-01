Trei persoane au fost ranite intr-o statie feroviara din Manchester, dupa ce au fost atacate de un barbat inarmat cu cutit - VIDEO

Atacatorul a injunghiat cu un cutit un barbat si o femeie in varsta de 50 de ani. Un martor spune ca in timpul atacului acesta ar fi strigat Allah e mare. Politia a intervenit la fata locului, iar un agent a fost ranit, in timp ce incerca sa-l retina pe agresor. Oamenii legii l-au imobilizat pe individ folosind un pistol cu electrosocuri si spray cu piper.

" Du-te de aici chiar acum! Du-te!

Victimele au fost internate in spital, iar politistul a fost lasat mai tarziu sa plece dupa ce a primit ingrijiri medicale. Oamenii legii din Manchester au anuntat ca au facut perchezitii acasa la barbatul retinut, iar atacul este considerat unul terorist. Identitatea suspectului nu a fost divulgata.

Autoritatile spun ca vor mobiliza mai multi politisti in Manchester, unde in luna mai a anului trecut a avut loc un atac sinucigas cu bomba. 22 de oameni au fost atunci ucisi la finalul unui concert.